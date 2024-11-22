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        Bingöl'de polis yolun karşısına geçmeye çalışan köpek için trafiği durdurdu

        Bingöl'de trafik polisi, yolun karşısına geçmeye çalışan köpek için trafiği durdurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 11:10 Güncelleme: 22.11.2024 - 11:10
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        Bingöl'de polis yolun karşısına geçmeye çalışan köpek için trafiği durdurdu
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        Bingöl'de trafik polisi, yolun karşısına geçmeye çalışan köpek için trafiği durdurdu.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli personel, Bingöl-Muş Bulvarı'nda bir köpeğin yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalıştığını gördü.

        Trafikte bir tehlike oluşmaması için araçları durduran polis, köpeğin yolun karşısına geçmesini sağladı.

        O anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

        Açıklamada, "Hayvanlara sevgi ve saygı göstermek, sadece bir vicdan meselesi değil, aynı zamanda insana ve yaşama duyulan saygının bir yansımasıdır. Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli personelimiz trafik güvenliğini sağlarken yoldan geçmeye çalışan 'patili dostumuza' öncelik sağlamış olup canlıların yaşam hakkının önemini bir kez daha vurgulamıştır. Unutulmamalıdır ki hayvanlara gösterilen şefkat, toplumda sevgi ve huzurun yayılmasına da katkı sağlar." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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