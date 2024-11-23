Bingöl'de 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel video klip

Genç İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahir Kaya, Türkçe Öğretmeni Veysel Başçık tarafından yazılan ve seslendirilen şiir eşliğindeki klibi hazırlayan ekibe teşekkür ederek, Öğretmenler Günü'nü kutladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan klipte, ilçenin dron ile çekilmiş görüntüleri, öğrenciler tarafından hazırlanan kareografik görüntüler, öğretmen ve öğrencilerin okuldaki görüntüleri yer alıyor.

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