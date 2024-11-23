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        Bingöl'de 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel video klip

        Bingöl'ün Genç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla video klip hazırlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 15:55 Güncelleme: 23.11.2024 - 15:55
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        Bingöl'de 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel video klip
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        Bingöl'ün Genç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla video klip hazırlandı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan klipte, ilçenin dron ile çekilmiş görüntüleri, öğrenciler tarafından hazırlanan kareografik görüntüler, öğretmen ve öğrencilerin okuldaki görüntüleri yer alıyor.

        Genç İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahir Kaya, Türkçe Öğretmeni Veysel Başçık tarafından yazılan ve seslendirilen şiir eşliğindeki klibi hazırlayan ekibe teşekkür ederek, Öğretmenler Günü'nü kutladı.

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