Bingöl'ün yüksek kesimlerine kar yağdı
Bingöl'de 2 bin 900 rakımlı Şeytan Dağları'nın zirvesine kar yağdı.
Bingöl'de 2 bin 900 rakımlı Şeytan Dağları'nın zirvesine kar yağdı.
Kentte hava sıcaklığının düşmesiyle yüksek kesimlerde kar etkili oldu.
Yağışla, Yedisu, Karlıova ve Kiğı ilçeleri sınırları içerisinde yer alan 2 bin 900 metre yüksekliğindeki Şeytan Dağları'nın zirvesi beyaz örtüyle kaplandı.
Dağın kar ve sis ile kaplı zirvesi dronla görüntülendi.
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