Bingöl'ün yüksek kesimlerine kar yağdı

Dağın kar ve sis ile kaplı zirvesi dronla görüntülendi.

Yağışla, Yedisu, Karlıova ve Kiğı ilçeleri sınırları içerisinde yer alan 2 bin 900 metre yüksekliğindeki Şeytan Dağları'nın zirvesi beyaz örtüyle kaplandı.

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