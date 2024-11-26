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        Bingöl ve Şırnak'ta 29 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Bingöl ve Şırnak'ta kar yağışı nedeniyle 29 yerleşim yerinin yolu kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 16:22 Güncelleme: 26.11.2024 - 16:46
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        Bingöl ve Şırnak'ta 29 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
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        Bingöl ve Şırnak'ta kar yağışı nedeniyle 29 yerleşim yerinin yolu kapandı.

        Bingöl İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte kar yağışı ve tipi etkisini sürdürüyor.

        İlçelerden Adaklı'da 11, Karlıova'da 1, Kiğı'da 5, Yayladere'de 2 ve Yedisu'da 2 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Ekipler, 21 köy yolunun açılması için çalışma yapıyor.

        Karlıova ilçesinde de etkili olan kar yağışı sonrası yollarda oluşan buzlanmaya karşı belediye ekipleri önlem almaya devam ediyor.

        Karayolları ekipleri de Bingöl-Erzurum kara yolunun Herdo Deresi bölgesinde ve Hacılar köyü bölgesinde yoğun çalışma başlattı.

        - Şırnak

        Şırnak'ta etkili olan sağanak, öğle saatlerinden itibaren yerini kar yağışına bıraktı.

        Kent merkezinde 2, ilçelerden Beytüşşebap'ta 4 ve Uludere'de 2 köy yolu ile Şırnak-Siirt kara yolunun Birini mevkisi kar nedeniyle kapandı.

        İl Özel İdare ekipleri, yolları açmak için çalışma başlattı.

        Yağışının devam ettiği kentte kar kalınlığı merkezde 5, yüksek kesimlerde de 10 santimetreyi aştı.

        Kar nedeniyle trafikte aksamaların meydana geldiği kent merkezinde, belediye ekipleri ana yollarda kar temizleme çalışması yürütüyor.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, öğle saatlerinden itibaren yağışın kent merkezi ile Güçlükonak, Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde kuvvetli yağmur, karla karışık yağmur, kar ve yüksek yerlerde ise kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

        Buzlanma, don, çığ tehlikesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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