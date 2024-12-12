Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Bingöl'de öğrencilere tanıtıldı

Bingöl'de öğrenciler, Yerli Malı Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte yerli otomobil Togg'u inceledi.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Çintay, öğrencilerin Togg'u yakından görebilmesi için kurumlarına ait aracı Turgut Özal Ortaokulu'na gönderdi.

Öğrenciler, öğretmenlerinin eşliğince Togg'a bindi.

Zazaca öğretmeni Mahmut Kaya, Yerli Malı Haftası dolayısıyla çocuklara böyle sürpriz yapmak istediklerini söyledi.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çintay'a bu teklifi sunduklarını, kendisinin de olumlu karşıladığını belirten Kaya, "Çocuklar bu sayede Togg'u inceledi ve çok sevdi. Emeği geçen herkes teşekkür ederiz." diye konuştu.

7. sınıf öğrencisi Yasin Almanyakacı da Togg'un yerli ve milli olması nedeniyle kendilerini onurlandırdığını dile getirdi.