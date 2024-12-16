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        Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 23:06 Güncelleme: 16.12.2024 - 23:09
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        Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
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        Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ile ticareti yaparak haksız kazanç sağlayanların yakalanması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, bu kapsamda dün belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 4 zanlıyı gözaltına aldı.

        Aramada, 5 kilo 568 gram toz esrar, 1 hassas terazi, 2 çift eldiven ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 1790 lira ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Diğerler zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Vali Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çocuklarımıza, gençlerimize musallat olan zehir tacirlerine Bingöl'ü dar etmeye devam edeceğiz. Operasyondaki destekleri için Cumhuriyet Başsavcılığımıza teşekkür ediyor, operasyonu gerçekleştiren kahraman polislerimizi yürekten kutluyorum." ifadelerine yer verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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