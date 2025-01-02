Bingöl'de gıda ve hijyen kurallarına aykırı taşınan sakatat ele geçirildi
Bingöl'de bir araçta yapılan aramada, gıda ve hijyen kurallarına aykırı taşınan 200 kilogram sakatata el konuldu.
Bingöl'de bir araçta yapılan aramada, gıda ve hijyen kurallarına aykırı taşınan 200 kilogram sakatata el konuldu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Solhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şeref Yol Kontrol Noktasında yaptığı denetimde şüpheli bir araçta arama yaptı.
Yapılan kontrollerde, gıda ve hijyen kurallarına aykırı şekilde taşındığı tespit edilen 150 kilogram iç bağırsak ve 50 kilogram ciğer ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemeler, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.
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