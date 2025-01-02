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        Bingöl'de gıda ve hijyen kurallarına aykırı taşınan sakatat ele geçirildi

        Bingöl'de bir araçta yapılan aramada, gıda ve hijyen kurallarına aykırı taşınan 200 kilogram sakatata el konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 16:34 Güncelleme: 02.01.2025 - 16:59
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        Bingöl'de gıda ve hijyen kurallarına aykırı taşınan sakatat ele geçirildi
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        Bingöl'de bir araçta yapılan aramada, gıda ve hijyen kurallarına aykırı taşınan 200 kilogram sakatata el konuldu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Solhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şeref Yol Kontrol Noktasında yaptığı denetimde şüpheli bir araçta arama yaptı.

        Yapılan kontrollerde, gıda ve hijyen kurallarına aykırı şekilde taşındığı tespit edilen 150 kilogram iç bağırsak ve 50 kilogram ciğer ele geçirildi.

        Ele geçirilen malzemeler, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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