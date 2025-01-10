Karlıova Kaymakamı Gilan Kümbet köyünü ziyaret etti
Karlıova Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, ilçeye bağlı Kümbet köyüne ziyarette bulundu.
Karlıova Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, ilçeye bağlı Kümbet köyüne ziyarette bulundu.
Ziyaret kapsamında Kümbet İlkokulunda incelemelerde bulunan Kaymakam Gilan, burada öğrencilerle sohbet etti.
Köy meydanında vatandaşlarla bir araya gelip talep ve şikayetleri dinleyen Gilan, taleplere ilişkin kurum amirlerine talimat verdi.
Daha sonra Kaymakam Gilan, köyde kayak keyfi yapan çocukları izledi.
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