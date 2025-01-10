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        Karlıova Kaymakamı Gilan Kümbet köyünü ziyaret etti

        Karlıova Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, ilçeye bağlı Kümbet köyüne ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 13:44 Güncelleme: 10.01.2025 - 13:44
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        Karlıova Kaymakamı Gilan Kümbet köyünü ziyaret etti
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        Karlıova Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, ilçeye bağlı Kümbet köyüne ziyarette bulundu.

        Ziyaret kapsamında Kümbet İlkokulunda incelemelerde bulunan Kaymakam Gilan, burada öğrencilerle sohbet etti.

        Köy meydanında vatandaşlarla bir araya gelip talep ve şikayetleri dinleyen Gilan, taleplere ilişkin kurum amirlerine talimat verdi.

        Daha sonra Kaymakam Gilan, köyde kayak keyfi yapan çocukları izledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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