Karlıova Kaymakamı Gilan Kümbet köyünü ziyaret etti

Köy meydanında vatandaşlarla bir araya gelip talep ve şikayetleri dinleyen Gilan, taleplere ilişkin kurum amirlerine talimat verdi.

Ziyaret kapsamında Kümbet İlkokulunda incelemelerde bulunan Kaymakam Gilan, burada öğrencilerle sohbet etti.

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