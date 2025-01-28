Bingöl'de kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı
Bingöl'de kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Bingöl'de kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 34 cep telefonu, 24 kablosuz kulaklık, 10 akıllı saat, 20 kablolu kulaklık, 65 şarj kablosu, ruhsatsız av tüfeği ve kuru sıkı tabanca ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
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