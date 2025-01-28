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        Bingöl'de kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı

        Bingöl'de kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2025 - 09:29 Güncelleme: 28.01.2025 - 09:32
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        Bingöl'de kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı
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        Bingöl'de kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, 34 cep telefonu, 24 kablosuz kulaklık, 10 akıllı saat, 20 kablolu kulaklık, 65 şarj kablosu, ruhsatsız av tüfeği ve kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

        Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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