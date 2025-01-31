Bingöl'de vaşak ve yavruları görüntülendi
Bingöl'ün Yedisu ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşak ailesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Bingöl'ün Yedisu ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşak ailesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Karlıova ilçesinde yaşayan Serhat Aksoy, aracıyla Yedisu ilçesi kırsalında seyir halindeyken anne vaşak ve 3 yavrusunu gördü.
Aksoy, vaşakların karların içindeki anlarını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Anne ve yavruları, bir süre karların içinde koştuktan sonra gözden kayboldu.
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