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        Bingöl'de vaşak ve yavruları görüntülendi

        Bingöl'ün Yedisu ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşak ailesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 14:43 Güncelleme: 31.01.2025 - 14:43
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        Bingöl'de vaşak ve yavruları görüntülendi
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        Bingöl'ün Yedisu ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşak ailesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

        Karlıova ilçesinde yaşayan Serhat Aksoy, aracıyla Yedisu ilçesi kırsalında seyir halindeyken anne vaşak ve 3 yavrusunu gördü.

        Aksoy, vaşakların karların içindeki anlarını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

        Anne ve yavruları, bir süre karların içinde koştuktan sonra gözden kayboldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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