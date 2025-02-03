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        Bingöl'de aranan hükümlü yakalandı

        Bingöl'de kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 19:00 Güncelleme: 03.02.2025 - 19:00
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        Bingöl'de aranan hükümlü yakalandı
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        Bingöl'de kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Solhan İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince 31 Ocak'ta arananların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

        Çalışmanın neticesinde "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçlarından 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arama kaydı bulunan hükümlü yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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