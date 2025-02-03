Bingöl'de aranan hükümlü yakalandı
Bingöl'de kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.
Bingöl'de kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Solhan İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince 31 Ocak'ta arananların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Çalışmanın neticesinde "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçlarından 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arama kaydı bulunan hükümlü yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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