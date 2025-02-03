Bingöl'de yolcu otobüsü ile taksinin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Bingöl-Muş Bulvarı'nın İl Özel İdaresi mevkisinde sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 60 BB 460 plakalı yolcu otobüsü ile 12 T 0052 plakalı taksi çarpıştı.

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