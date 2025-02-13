Bingöl'de yolcu otobüsü şarampole devrildi

Olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Bingöl'de yolcu otobüsünün devrilmesinin ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.

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