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        Bingöl'de yolcu otobüsü şarampole devrildi

        Bingöl'de yolcu otobüsünün devrilmesinin ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 21:27 Güncelleme: 13.02.2025 - 21:32
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        Bingöl'de yolcu otobüsü şarampole devrildi
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        Bingöl'de yolcu otobüsünün devrilmesinin ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi.

        Mardin Seyahat firmasına ait 33 CFU 60 plakalı yolcu otobüsü Bingöl-Diyarbakır kara yolunun Doğanca köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        Olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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