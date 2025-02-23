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        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde eğitime kar engeli

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 20:27 Güncelleme: 23.02.2025 - 20:27
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        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde eğitime kar engeli
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        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçede olumsuz hava koşulları devam ediyor.

        Ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ilçede eğitime yarın ara verildi.

        Hamile ve engelli kamu görevlileri de idari izinli sayılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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