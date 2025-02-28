Bingöl'de bir kadının ziynet eşyası ve parasını çalan 5 şüpheli yakalandı

Bingöl'de halk pazarında bir kadının ziynet eşyası ve parasını çaldıkları gerekçesiyle 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenişehir Mahallesi'nde kurulan halk pazarında bir kadının ziynet eşyası ve parasını çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışma sonucu 5 şüpheliyi yakaladı.

Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.

Çalınan 2 altın bilezik ve küpe ile 2 bin 400 lira sahibine teslim edildi.