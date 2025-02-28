Bingöl'de 3 kurt dronla görüntülendi
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde karlarda gezinen kurtlar, dronla görüntülendi.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde karlarda gezinen kurtlar, dronla görüntülendi.
İlçede yaşayan Doğuş Başak, kırsalda dağlık alanda 3 kurt gördü.
Başak, karla kaplı arazide gezen kurtları dronla görüntüledi.
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