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        Bingöl'de 3 kurt dronla görüntülendi

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde karlarda gezinen kurtlar, dronla görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 20:47 Güncelleme: 28.02.2025 - 20:47
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        Bingöl'de 3 kurt dronla görüntülendi
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        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde karlarda gezinen kurtlar, dronla görüntülendi.

        İlçede yaşayan Doğuş Başak, kırsalda dağlık alanda 3 kurt gördü.

        Başak, karla kaplı arazide gezen kurtları dronla görüntüledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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