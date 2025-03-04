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        Bingöl'de eğitime kar engeli

        Bingöl'de etkili olan kar nedeniyle kent merkezi ile 5 ilçede eğitime bugün ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 00:30 Güncelleme: 04.03.2025 - 00:30
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        Bingöl'de eğitime kar engeli
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        Bingöl'de etkili olan kar nedeniyle kent merkezi ile 5 ilçede eğitime bugün ara verildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları etkili oluyor.

        Ulaşımda yaşanabilecek muhtemel olumsuzluklara karşı kent merkezi ile Adaklı, Karlıova, Kiğı, Yayladere ve Yedisu ilçelerinde eğitime bugün ara verildi.

        Ayrıca engelli ve hamile kamu görevlileri ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personel de idari izinli sayılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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