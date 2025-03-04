Bingöl'de eğitime kar engeli
Bingöl'de etkili olan kar nedeniyle kent merkezi ile 5 ilçede eğitime bugün ara verildi.
Bingöl'de etkili olan kar nedeniyle kent merkezi ile 5 ilçede eğitime bugün ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları etkili oluyor.
Ulaşımda yaşanabilecek muhtemel olumsuzluklara karşı kent merkezi ile Adaklı, Karlıova, Kiğı, Yayladere ve Yedisu ilçelerinde eğitime bugün ara verildi.
Ayrıca engelli ve hamile kamu görevlileri ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personel de idari izinli sayılacak.
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