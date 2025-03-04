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        Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

        Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlıdan 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 11:04 Güncelleme: 04.03.2025 - 11:04
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        Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
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        Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlıdan 5'i tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve uyuşturucu imal ve ticareti suçlarını işleyen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Ekipler, kent merkezindeki 12 adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonda 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerden 2'si savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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