Bingöl'de araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli yakalandı

Ekipler narkotik köpeği ile yaptığı aramada otomobilde gizlenmiş 37,42 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı uygulama sırasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

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