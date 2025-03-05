Bingöl'de araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli yakalandı
Bingöl'de araçlarında sentetik uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Bingöl'de araçlarında sentetik uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı uygulama sırasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Ekipler narkotik köpeği ile yaptığı aramada otomobilde gizlenmiş 37,42 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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