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        Bingöl'de aşçılık kursunda hazırlanan yemekler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde aşçılık kursunda yapılan yemekler ramazan dolayısıyla ihtiyaç sahibi 10 aileye iftar yemeği olarak ulaştırılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 18:24 Güncelleme: 05.03.2025 - 18:24
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        Bingöl'de aşçılık kursunda hazırlanan yemekler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor
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        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde aşçılık kursunda yapılan yemekler ramazan dolayısıyla ihtiyaç sahibi 10 aileye iftar yemeği olarak ulaştırılıyor.

        Karlıova Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ile Aile Destek Merkezi (ADEM) bünyesinde açılan aşçılık kursunda Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğündeki usta öğreticiler tarafından eğitimler veriliyor.

        Kursiyerlerin usta öğreticilerin gözetiminde hazırladığı yemekler vakıf personelince önceden tespit edilen 10 ihtiyaç sahibi aileye iftar yemeği olarak ulaştırılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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