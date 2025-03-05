Bingöl'de aşçılık kursunda hazırlanan yemekler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde aşçılık kursunda yapılan yemekler ramazan dolayısıyla ihtiyaç sahibi 10 aileye iftar yemeği olarak ulaştırılıyor.

Karlıova Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ile Aile Destek Merkezi (ADEM) bünyesinde açılan aşçılık kursunda Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğündeki usta öğreticiler tarafından eğitimler veriliyor.

Kursiyerlerin usta öğreticilerin gözetiminde hazırladığı yemekler vakıf personelince önceden tespit edilen 10 ihtiyaç sahibi aileye iftar yemeği olarak ulaştırılıyor.