Bingöl'de 49 okulda deprem tatbikatı yapıldı

Bingöl'de 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla kentteki 49 okulda tatbikat gerçekleştirildi.

Vali Ahmet Hamdi Usta ile Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) Türkiye Ofisi Baş Temsilcisi Watanabe Daisuke'nin katılımıyla Vali Güner Orbay Ortaokulu'nda düzenlenen tatbikatta, Bingöl MEB AKUB Lideri Serhat Bürke tarafından öğrencilere bilgilendirme yapıldı.

Tatbikatta, Vali Usta ve Daisuke öğrencilerle "çök, kapan, tutun" hareketini uyguladı.

Senaryo gereği okuldan tahliye işlemi gerçekleştirildi, yaralanan öğrenciler itfaiye ekiplerince kurtarılarak ambulansa taşındı.

Vali Usta, gazetecilere, 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla şu ana kadar 49 okuldaki 30 bin öğrenciyle deprem tatbikatı yaptıklarını söyledi.

Hafta sonuna kadar 64 bin öğrencinin deprem tatbikatlarında yer alacağını belirten Usta, depremin değil depreme hazırlıksızlık olmanın can kaybına neden olacağını anlattı.

Valilik olarak depreme hazırlık kapsamında uluslararası kuruluşlarla da işbirliği yaptıklarına dikkati çeken Usta, "Depremlerin ön hazırlığı açısından Japonya çok ileri bir ülke. Bu anlamda Bingöl Valiliği olarak JICA Türkiye Ofisi ile de birtakım çalışmalarımız var. Sağ olsun Türkiye Ofisi Başkanı Watanabe Daisuke misafirimizdi. Dün Bingöl'ü gezdik ve Bingöl'ün depremselliğini anlattık. Bugün de deprem tatbikatımıza katıldılar. Onların izlenimlerini elde edeceğiz. İnşallah yaşamayız ama olası bir depremde Bingöl olarak çocuklarımızla beraber dayanıklı binalarımızla beraber depreme hazırlık kapsamında iyi olduğumuzu değerlendiriyoruz." dedi.

Usta, JICA ile yapacakları iş birlikleriyle Bingöl'ün depreme hazırlık açısından daha iyi noktalara taşıyacaklarını vurguladı.

JICA Türkiye Ofisi Başkanı Daisuke de kentte çeşitli fay hatları olduğunu bildiklerini, bu kapsamda kentte afet riskini azaltma konusunda görüş alışverişlerinde bulunduklarını dile getirdi.

Bingöl ve Japonya'daki tatbikatlar arasında bazı farklılıkları gözlemlediğini anlatan Daisuke, şunları kaydetti:

"Japonya'dan farklı olarak gerçeğe yakın bir senaryoyu siz burada tatbik ettiniz. Dolayısıyla içeride yaralı var, onların tahliyesi gibi gerçekte olabilecek olayları da içinde barındıran bir tatbikattı. Dolayısıyla sadece bir tahliye tatbikatı değildi. O anlamda ben onu gözledim farklılık olarak. Japonya'da tahliye tatbikatında hiç ses çıkmaz çıt çıkmaz. Burada herkes çok enerjik bir şekilde. Sürekli öğrenciler cıvıl cıvıl biraz benim için farklı oldu. Çok güzel bir tatbikat gözlemiş olduk burada. Çok ilginçti benim için. Bugün buraya bu ziyareti gerçekleştirdiğimiz için mutlu olduğumu ifade etmek isterim."