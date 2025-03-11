Karlıova'nın düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü kutlandı
Bingöl'ün Karlıova ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıldönümü düzenlenen törenle kutlandı.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıldönümü düzenlenen törenle kutlandı.
Sudurağı köyü mevkisinde bulunan Şehitlik Abidesi'ne çelenk sunulmasıyla başlayan törende, İstiklal Marşı okundu, saygı duruşunda bulunuldu.
Tören mangası tarafından saygı atışının yapıldığı törende, Kaymakam Tufan Bağır Gilan "Şeref Defteri"ni imzaladı.
Karlıova İlçe Halk Kütüphanesi'nde devam eden törende, öğrenciler günün anlam ve önemini belirten şiirler okudu, gösteriler yaptı.
Törenlere, Kaymakam Gilan, Belediye Başkan Vekili Sebahattin Yıldız, askeri erkan, kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
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