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        Bingöl'de trafik kazasında 4'ü jandarma personeli 5 kişi yaralandı

        Bingöl'de kamyonetin jandarma aracına çarpması sonucu 4'ü jandarma personeli 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 19:33 Güncelleme: 17.03.2025 - 19:37
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        Bingöl'de trafik kazasında 4'ü jandarma personeli 5 kişi yaralandı
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        Bingöl'de kamyonetin jandarma aracına çarpması sonucu 4'ü jandarma personeli 5 kişi yaralandı.

        Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 23 AAL 174 plakalı kamyonet, Bingöl-Elazığ kara yolunun Yado Çeşmesi mevkisinde devriye görevi yapan 12 AP 534 plakalı sivil jandarma aracına arkadan çarptı.

        Çarpma sonucu kamyonet yolun kenarına devrildi.

        Kazada 4 jandarma personeli ile kamyonet sürücüsü yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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