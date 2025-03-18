Karlıova'da yetimler için iftar programı düzenlendi

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde yetimler iftar programında bir araya geldi.

Kaymakamlık tarafından ilçe merkezi ve köylerdeki evlerinden araçlarla alınan yetim çocuklar ve aileleri, ilk olarak getirildikleri Halk Kütüphanesi'nde çizgi film izledi.

Çocuklar daha sonra, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından Öğretmenevi'nde düzenlenen iftar programına katıldı.

Burada çocuklarla bir araya gelen Kaymakam Tufan Bağır Gilan, yetim çocukların kendilerine emanet olduğunu, her zaman onların yanında olacaklarını belirtti.

Programda, çocuklara ve ailelerine çeşitli hediyeler verildi.

İftar programına, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Yıldız, SYDV Müdürü Özgür Değirmenci de katıldı.