Karlıova Kaymakamı Bağır, yaşlı kadını evinde ziyaret etti

Bingöl'ün Karlıova Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, "Yaşlılar Haftası" dolayısıyla 73 yaşındaki Gülçün Kamacı'yı evinde ziyaret etti.

Ramazan ayı dolayısıyla vatandaşlarla çeşitli iftar programlarına katılan Gilan, Turgut Özal Mahallesinde yalnız yaşayan Kamacı ile birlikte iftar açtı, ona hediyeler verdi.

Gilan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından desteklenen Kamacı'yı evinde ziyaret ederek, ona yalnız olmadığını, her zaman için yanlarında olduklarını hissettirmeye çalıştıklarını belirterek, yalnız yaşayan yaşlıların ihtiyaçlarının karşılanması konusunda devletin desteklerinin devam edeceğini kaydetti.

Kamacı ise ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, "Allah sizlerden razı olsun. Kaymakamlık her zaman bana destekte bulunuyor. Evimin temizliğinden yemeğime kadar her türlü desteği veriyor." dedi. ​​​​​​​