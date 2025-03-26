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        Karlıova Kaymakamı Bağır, yaşlı kadını evinde ziyaret etti

        Bingöl'ün Karlıova Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, "Yaşlılar Haftası" dolayısıyla 73 yaşındaki Gülçün Kamacı'yı evinde ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 23:14 Güncelleme: 26.03.2025 - 23:36
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        Karlıova Kaymakamı Bağır, yaşlı kadını evinde ziyaret etti
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        Bingöl'ün Karlıova Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, "Yaşlılar Haftası" dolayısıyla 73 yaşındaki Gülçün Kamacı'yı evinde ziyaret etti.

        Ramazan ayı dolayısıyla vatandaşlarla çeşitli iftar programlarına katılan Gilan, Turgut Özal Mahallesinde yalnız yaşayan Kamacı ile birlikte iftar açtı, ona hediyeler verdi.

        Gilan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından desteklenen Kamacı'yı evinde ziyaret ederek, ona yalnız olmadığını, her zaman için yanlarında olduklarını hissettirmeye çalıştıklarını belirterek, yalnız yaşayan yaşlıların ihtiyaçlarının karşılanması konusunda devletin desteklerinin devam edeceğini kaydetti.

        Kamacı ise ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, "Allah sizlerden razı olsun. Kaymakamlık her zaman bana destekte bulunuyor. Evimin temizliğinden yemeğime kadar her türlü desteği veriyor." dedi. ​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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