Bingöl ve Siirt'te bayramlaşma programları düzenlendi

Bingöl ve Siirt'te Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Vali Ahmet Hamdi Usta, makamında gerçekleşen programda, il protokolü ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Usta, daha sonra AK Parti Bingöl Milletvekilleri Feyzi Berdibek ve Zeki Korkutata, Belediye Başkanı Erdal Arıkan ile Bingöl Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları Derneğini (BİŞHAK) ziyaret etti, şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi.

BİŞHAK Başkanı Vahap Baysal, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Vali Usta ve milletvekillerinin her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğunu belirtti.

Daha sonra Şehit Murat Şengül Polis Merkezi Amirliği ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret eden Usta ve beraberindekiler, polislerin ve jandarma ekiplerinin bayramını kutladı.

Programlarda, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, AK Parti İl Başkanı Yılmaz Seven ve MHP İl Başkanı Osman Zeki Baran da yer aldı.

- Siirt

Siirt'te de Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, Valilik binası girişinde gerçekleştirilen programda il protokolüyle bayramlaştı.