Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çintay'dan boykot çağrılarına tepki:

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası (BİNTSO) Başkanı Kadir Çintay, yerli ve milli şirketlere yönelik boykot çağrılarının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Çintay, yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde bazı yerli ve milli firmalara yönelik sosyal medyada başlatılan boykot çağrılarına tepki gösterdiklerini ifade etti.

Bu tür girişimlerin Türkiye ekonomisine zarar verdiğini vurgulayan Çintay, şunları kaydetti:

"Milli değerler korunmalı, milli firmalar günlük siyasi tartışmaların dışında tutulmalıdır. Yerli ve milli şirketlerimize yönelik boykot çağrıları kabul edilemez. Ülkemizin dört bir yanında yatırım yapan, istihdam sağlayan, üretim ve ihracatla Türkiye'nin gücüne güç katan yerli ve milli şirketlerimizin hedef haline getirilmesi kabul edilemez. Bu topraklarda doğmuş, büyümüş ve her adımını memleketi için atan firmalarımız, günlük polemiklere alet edilmemeli, aksine desteklenmelidir."

Türkiye'nin ekonomik gücünün yerli üretimden geçtiğini, herkesin milli firmalara sahip çıkması gerektiğini belirten Çintay, "Bugün her zamankinden daha fazla birlik olma, kendi değerlerimize ve işletmelerimize sahip çıkma zamanıdır. Güçlü Türkiye, güçlü yerli üretimle mümkündür." ifadelerini kullandı.