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        İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş, Bingöl Belediyesi Hayvan Barınağı'nda incelemelerde bulundu:

        İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, "İl Özel İdaresi imkanlarıyla ve diğer belediyelerimizin de katkısıyla ikinci bir hayvan barınağını da inşallah Sayın Valimiz Bingöl'e kazandırmış olacak. Bu vesileyle Bingöl'ün tamamında sahipsiz hayvan ve köpek dışarıda kalmamış olacak diye ümit ediyoruz" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 14:33 Güncelleme: 02.04.2025 - 14:46
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        İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş, Bingöl Belediyesi Hayvan Barınağı'nda incelemelerde bulundu:
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        İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, "İl Özel İdaresi imkanlarıyla ve diğer belediyelerimizin de katkısıyla ikinci bir hayvan barınağını da inşallah Sayın Valimiz Bingöl'e kazandırmış olacak. Bu vesileyle Bingöl'ün tamamında sahipsiz hayvan ve köpek dışarıda kalmamış olacak diye ümit ediyoruz" dedi.

        Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Bingöl'e gelen Aktaş, Vali Ahmet Hamdi Usta ile Bingöl-Elazığ kara yolundaki polis uygulama noktasını ziyaret etti.

        Ardından Bingöl Valiliği'ne geçen Aktaş, Vali Usta ile görüştü, burada hayvan barınaklarına ilişkin düzenlenen toplantıya katıldı.

        Daha sonra Bingöl-Erzurum kara yolundaki Ekinyolu uygulama noktalarını ziyaret eden Aktaş, jandarma ekipleri ile görüştü, sürücülere bazı ikramlarda bulundu.

        Bingöl Belediyesi Hayvan Barınağı'nda inceleme yapan Aktaş, Belediye Başkanı Erdal Arıkan'dan bilgi aldı.

        Aktaş, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 2016 yılında 16 dönüm alanda kurulan Hayvan Barınağı'nın çok güzel bir tesis olduğunu söyledi.

        Öncelikli olarak Bingöl Belediyesi sınırları içerisinde olmak kaydıyla diğer ilçelerden ve köylerden de hayvanların toplanarak buraya getirildiğini ifade eden Aktaş, burada hayvanların bakımı, beslenmesi, tedavileri, aşılamaları ve kısırlaştırma işlemlerinin görevli veteriner hekimlerce yapıldığını belirtti.

        Belediye Başkanı Arıkan ile bu hizmetlerde emeği geçen herkese teşekkür eden Aktaş, şöyle konuştu:

        "Bingöl'ün genelinde bütün diğer ilçelerde ve köylerimizde de sahipsiz hayvanların ve yine sahipsiz köpeklerin toplanarak kanunun belirlediği sınırlar ve çerçeve içerisinde muhafaza altına alınmasıyla ilgili Sayın Valimizin bir gayreti söz konusu. Elazığ yolu üzerinde hazine arazisi üzerinde belirlenmiş ve tespit edilmiş bir alan var. Orada buradaki hayvan barınağının daha büyüğünü Sayın Valimiz inşallah hayata geçirecek. İl Özel İdaresi imkanlarıyla ve diğer belediyelerimizin de katkısıyla ikinci bir hayvan barınağını da inşallah Sayın Valimiz Bingöl'e kazandırmış olacak. Bu vesileyle Bingöl'ün tamamında sahipsiz hayvan ve köpek dışarıda kalmamış olacak diye ümit ediyoruz. Sayın Valimize de bu gayreti için canı gönülden teşekkür ediyoruz. İnşallah örnek bir çalışmayı Sayın Valimiz hayata geçirmiş olacak."

        İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş'ın ziyaretlerine, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, Bingöl Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Erkan Davran, Ziraat Odası Başkanı Haşim Bürkek, Orman İşletme Müdürü İbrahim Börü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Zafer Kaya da eşlik etti,

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