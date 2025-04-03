Bingöl'de sağanak nedeniyle su basan 2 ahırdaki 5 hayvan telef oldu

Bir büyükbaş hayvan da ekiplerin yardımıyla kurtarıldı.

Sular içerisinde kalan ahırdaki 2 büyükbaş ve 3 küçükbaş hayvan telef olduğu tespit edildi.

Sağanak sonucu Kıbrıs Mahallesi'nde Yılmaz Bürkek ile Ali Bürlükara'ya ait iki ahırı su bastı.

Kentte sabah saatlerinden itibaren yer yer etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Bingöl'de etkili olan sağanak nedeniyle su basan iki ahırdaki 2 büyükbaş ve 3 küçükbaş hayvan telef oldu.

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