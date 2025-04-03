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        Bingöl'de sağanak nedeniyle su basan 2 ahırdaki 5 hayvan telef oldu

        Bingöl'de etkili olan sağanak nedeniyle su basan iki ahırdaki 2 büyükbaş ve 3 küçükbaş hayvan telef oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2025 - 00:41 Güncelleme: 03.04.2025 - 00:43
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        Bingöl'de sağanak nedeniyle su basan 2 ahırdaki 5 hayvan telef oldu
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        Bingöl'de etkili olan sağanak nedeniyle su basan iki ahırdaki 2 büyükbaş ve 3 küçükbaş hayvan telef oldu.

        Kentte sabah saatlerinden itibaren yer yer etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Sağanak sonucu Kıbrıs Mahallesi'nde Yılmaz Bürkek ile Ali Bürlükara'ya ait iki ahırı su bastı.

        İhbar üzerine bölgeye AFAD ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sular içerisinde kalan ahırdaki 2 büyükbaş ve 3 küçükbaş hayvan telef olduğu tespit edildi.

        Bir büyükbaş hayvan da ekiplerin yardımıyla kurtarıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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