Bingöl'de sağanak nedeniyle su basan 2 ahırdaki 5 hayvan telef oldu
Bingöl'de etkili olan sağanak nedeniyle su basan iki ahırdaki 2 büyükbaş ve 3 küçükbaş hayvan telef oldu.
Bingöl'de etkili olan sağanak nedeniyle su basan iki ahırdaki 2 büyükbaş ve 3 küçükbaş hayvan telef oldu.
Kentte sabah saatlerinden itibaren yer yer etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Sağanak sonucu Kıbrıs Mahallesi'nde Yılmaz Bürkek ile Ali Bürlükara'ya ait iki ahırı su bastı.
İhbar üzerine bölgeye AFAD ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sular içerisinde kalan ahırdaki 2 büyükbaş ve 3 küçükbaş hayvan telef olduğu tespit edildi.
Bir büyükbaş hayvan da ekiplerin yardımıyla kurtarıldı.
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