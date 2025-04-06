Bingöl'de aracında esrar ele geçirilen şüpheli tutuklandı
Bingöl'de aracında toz esrar ele geçirilen zanlı tutuklandı.
Bingöl'de aracında toz esrar ele geçirilen zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Muş-Bingöl kara yolunda ekiplerce şüpheli bir araç durduruldu.
Ekipler araçta yaptığı aramada 1 kilo 590 gram toz esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan sürücü emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklandı.
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