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        Bingöl'de aracında esrar ele geçirilen şüpheli tutuklandı

        Bingöl'de aracında toz esrar ele geçirilen zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 22:06 Güncelleme: 06.04.2025 - 22:11
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        Bingöl'de aracında esrar ele geçirilen şüpheli tutuklandı
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        Bingöl'de aracında toz esrar ele geçirilen zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Muş-Bingöl kara yolunda ekiplerce şüpheli bir araç durduruldu.

        Ekipler araçta yaptığı aramada 1 kilo 590 gram toz esrar ele geçirdi.

        Gözaltına alınan sürücü emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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