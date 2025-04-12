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        Bingöl'de kar yağışı etkili oldu

        Bingöl'de kent merkezi kırsalında ve bazı ilçelerde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 11:46 Güncelleme: 12.04.2025 - 11:46
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        Bingöl'de kar yağışı etkili oldu
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        Bingöl'de kent merkezi kırsalında ve bazı ilçelerde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

        Gece saatlerinde etkili olan sağanak kent kırsalı, Karlıova ile Solhan ilçesinde yerini kar yağışına bıraktı.

        Sabah saatlerine kadar süren kar yağışının ardından ulaşımda aksamalar yaşandı.

        Merkeze bağlı Garip köyünde kar ve tipi nedeniyle bir araç yoldan çıkarak su kanalındaki betona saplandı.

        İhbar üzerine bölgeye giden AFAD ekiplerinin aracı da dar alandaki yolda manevra yaptığı sırada bir tekeri askıda kaldı.

        AFAD aracının ve otomobilin kurtarılması için bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu araçlar kurtarıldı.

        - Kampçılar güne karla uyandı

        Murat Nehri'nin kenarında çadırları ile kamp yapan doğaseverler de sabaha yoğun kar yağışı altında uyandı.

        Bölgede kamp yapan Türkiye İzcilik Federasyonu Bingöl İl Temsilcisi Onur Keskin, sabah saatlerinde don beklediklerini ancak çadırlarının karla kaplandığını belirterek, "Uyanınca büyük bir sürpriz oldu bize. Kendi aracımı kardan dolayı çıkaramadım. Doğada böyle şeyler olabiliyor." dedi.

        Karlıova ilçesinde de iki gündür etkili olan yağış yerini kara bıraktı. İlçede, kar kalınlığı bazı bölgelerde yaklaşık 15 santimetreye ulaştı.

        Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Bingöl-Erzurum kara yolu ekiplerin çalışması sonucu açıldı.

        Karlıova-Bingöl kara yolunun Kıraçtepe köyü mevkisinde hasta taşıyan ambulans kardan dolayı kontrolden çıkarak devrildi.

        Kazada yaralanan olmazken hasta başka bir ambulansa Bingöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Karlıova Belediye ekipleri ise cadde ve sokakların kardan temizlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

        Solhan ilçesinde de yoğun kar yağışının ardından bir çay bahçesinin brandası çöktü.

        Aracındaki karı temizleyen Ali Birtek, ilkbaharda kış mevsimini yaşadıklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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