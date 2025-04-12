Bingöl'de kar yağışı etkili oldu

Bingöl'de kent merkezi kırsalında ve bazı ilçelerde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Gece saatlerinde etkili olan sağanak kent kırsalı, Karlıova ile Solhan ilçesinde yerini kar yağışına bıraktı.

Sabah saatlerine kadar süren kar yağışının ardından ulaşımda aksamalar yaşandı.

Merkeze bağlı Garip köyünde kar ve tipi nedeniyle bir araç yoldan çıkarak su kanalındaki betona saplandı.

İhbar üzerine bölgeye giden AFAD ekiplerinin aracı da dar alandaki yolda manevra yaptığı sırada bir tekeri askıda kaldı.

AFAD aracının ve otomobilin kurtarılması için bölgeye İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu araçlar kurtarıldı.

- Kampçılar güne karla uyandı

Murat Nehri'nin kenarında çadırları ile kamp yapan doğaseverler de sabaha yoğun kar yağışı altında uyandı.

Bölgede kamp yapan Türkiye İzcilik Federasyonu Bingöl İl Temsilcisi Onur Keskin, sabah saatlerinde don beklediklerini ancak çadırlarının karla kaplandığını belirterek, "Uyanınca büyük bir sürpriz oldu bize. Kendi aracımı kardan dolayı çıkaramadım. Doğada böyle şeyler olabiliyor." dedi.