Solhan'da "İslam'da aile" programı düzenlendi
Bingöl'ün Solhan ilçesinde Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından "İslam'da aile" adlı program düzenlendi.
Bingöl'ün Solhan ilçesinde Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından "İslam'da aile" adlı program düzenlendi.
Solhan Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa, Belediye Başkanı Abdulhakim Yıldız, HÜDA PAR İlçe Başkanı Selahattin Uyar, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Kur'an-ı Kerim'in okunmasıyla başlayan programda, Peygamber Sevdalıları Vakfı temsilcisi Bilal Öğüt ile araştırmacı yazar Özkan Yaman konuşma yaptı.
Programda, dua edildi, Siyer-i Nebi sınavında dereceye giren öğrencilere ödül verildi.
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