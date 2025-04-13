Bingöl'de "Aile" konulu seminer düzenlendi

Ailenin korunmasının en büyük sorumluluklardan biri olduğunu ifade eden Yaman, Kur'an-ı Kerim'de kadınlara verilen değere değindi.

Seminere konuşmacı olarak katılan ilahiyatçı-yazar Özkan Yaman, aile kurumunun önemine değinerek, aile içi şiddete karşı mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.

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