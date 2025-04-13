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        Bingöl'de "Aile" konulu seminer düzenlendi

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde "Aileye Nebevi Bakış" konulu seminer gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2025 - 19:27 Güncelleme: 13.04.2025 - 19:33
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        Bingöl'de "Aile" konulu seminer düzenlendi
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        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde "Aileye Nebevi Bakış" konulu seminer gerçekleştirildi.

        Peygamber Sevdalıları Vakfı Karlıova Temsilciliğince Ulu Cami Konferans Salonu'nda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

        Seminere konuşmacı olarak katılan ilahiyatçı-yazar Özkan Yaman, aile kurumunun önemine değinerek, aile içi şiddete karşı mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.

        Ailenin korunmasının en büyük sorumluluklardan biri olduğunu ifade eden Yaman, Kur'an-ı Kerim'de kadınlara verilen değere değindi.

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        Galeri

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