Bingöl'de evden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Bingöl'de bir evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, bir ikametten 22 bin 500 lira çalan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, yerini tespit ettikleri zanlıyı düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.