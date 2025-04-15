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        Bingöl'de evden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

        Bingöl'de bir evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 15:17 Güncelleme: 15.04.2025 - 15:17
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        Bingöl'de evden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı
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        Bingöl'de bir evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, bir ikametten 22 bin 500 lira çalan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Ekipler, yerini tespit ettikleri zanlıyı düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

        Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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