GÜNCELLEME - Bingöl'de zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Bu arada kaza anı bölgedeki akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Bingöl-Muş Bulvarı'nın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü mevkisinde 38 ABZ 999 plakalı otomobil, 12 T 0021 plakalı taksi ve 06 DUP 429 plakalı hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

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