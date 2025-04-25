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        GÜNCELLEME - Bingöl'de zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı

        Bingöl'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 12:56 Güncelleme: 25.04.2025 - 12:56
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        GÜNCELLEME - Bingöl'de zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı
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        Bingöl'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

        Bingöl-Muş Bulvarı'nın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü mevkisinde 38 ABZ 999 plakalı otomobil, 12 T 0021 plakalı taksi ve 06 DUP 429 plakalı hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

        Kazada, araçlardaki 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan bir kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Bu arada kaza anı bölgedeki akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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