Bingöl'de şiddetli rüzgar öğrenci yurdunun çatısını uçurdu
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle, kullanıma kapalı kız öğrenci yurdunun çatısı uçtu.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle, kullanıma kapalı kız öğrenci yurdunun çatısı uçtu.
İlçede öğle saatlerinde çıkan şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.
Depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle geçen yıl kullanıma kapatılan Karlıova Anadolu Lisesi Kız Yurdu'nun çatısı rüzgar nedeniyle uçtu.
Uçan çatı parçaları birçok noktaya savruldu.
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