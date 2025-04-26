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        Bingöl'de şiddetli rüzgar öğrenci yurdunun çatısını uçurdu

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle, kullanıma kapalı kız öğrenci yurdunun çatısı uçtu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 19:14 Güncelleme: 26.04.2025 - 19:14
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        Bingöl'de şiddetli rüzgar öğrenci yurdunun çatısını uçurdu
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        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle, kullanıma kapalı kız öğrenci yurdunun çatısı uçtu.

        İlçede öğle saatlerinde çıkan şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.

        Depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle geçen yıl kullanıma kapatılan Karlıova Anadolu Lisesi Kız Yurdu'nun çatısı rüzgar nedeniyle uçtu.

        Uçan çatı parçaları birçok noktaya savruldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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