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        Bingöl'de şiddetli rüzgar binaların çatısını uçurdu

        Bingöl'de şiddetli rüzgar nedeniyle çok sayıda binanın çatısı uçtu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 20:26 Güncelleme: 01.05.2025 - 20:30
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        Bingöl'de şiddetli rüzgar binaların çatısını uçurdu
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        Bingöl'de şiddetli rüzgar nedeniyle çok sayıda binanın çatısı uçtu.

        Kent genelinde öğle saatlerinden itibaren başlayan şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.

        Simani Mahallesi'nde Halı Yıkamacılar Sitesi'ndeki iş yerleri ile Kültür ve İçmeler mahallelerindeki birçok binanın çatısı rüzgar nedeniyle uçtu.

        Kültür Mahallesi'nde uçan çatı sacı, bir çocuğun üzerine düştü.

        Çocuğun hafif sıyrıklarla atlattığı olay anını, bir bina sakini cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

        Kent merkezi ile Kiğı ilçesinde uçan çatı parçalarının isabet ettiği bazı otomobiller zarar gördü.

        Yedisu ilçesinde de askeri lojman, TOKİ ile bir okul binasının çatısında hasar oluştu.

        Solhan ilçesindeki bazı seralar ise şiddetli rüzgarın etkisiyle yıkıldı.

        Vali Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şiddetli rüzgar nedeniyle şu ana kadar vatandaşların sağlığıyla ilgili olumsuz bir durumun kendilerine ulaşmadığını belirtti.

        AFAD ekiplerinin hasar tespit çalışmaları için sahaya indiğini aktaran Usta, "Gelecek ihbar ve talepler doğrultusunda çalışmalarına devam edeceklerdir. Olumsuz koşullar gün içinde ve yarın da devam edecek olup, dikkatli ve duyarlı olunması konusunda siz kıymetli hemşerilerimizi bir kez daha uyarmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

        Halı Yıkamacılar Sitesi'nde bir firma sahibi Ahmet Bolluk ise AA muhabirine, şiddetli rüzgarın ardından iş yerlerinin neredeyse tamamının çatısının uçtuğunu söyledi.

        Çok mağdur durumda olduklarını vurgulayan Bolluk, "Bir an önce yetkililerden yardım bekliyoruz." dedi.

        Esnaf Ahmet Alka da bir binanın teras çatısının komple iş yerinin önüne düştüğünü anlatarak, "Gördüğümde şok oldum. Şu an çok mağduruz. Allah'tan o sırada iş yerinin önünde insanlar yoktu. Birinin üzerine düşseydi, çok daha kötü olurdu." diye konuştu.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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