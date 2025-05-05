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        Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı

        Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 30 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 22:23 Güncelleme: 05.05.2025 - 22:30
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        Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı
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        Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 30 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 30 şüpheli yakalandı.

        Yapılan aramalarda 1 kilo 993,49 gram sentetik uyuşturucu, 37,72 gram esrar, 0,20 gram kokain ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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