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        Bingöl'de AFAD gönülleri eğitimlerle görev kabiliyetini güçlendiriyor

        RIDVAN KORKULUTAŞ - Bingöl'de İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından düzenlenen eğitimlerle olası afetlerde hayat kurtaracak gönüllüler yetiştiriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 11:14 Güncelleme: 06.05.2025 - 11:14
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        Bingöl'de AFAD gönülleri eğitimlerle görev kabiliyetini güçlendiriyor
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        RIDVAN KORKULUTAŞ - Bingöl'de İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından düzenlenen eğitimlerle olası afetlerde hayat kurtaracak gönüllüler yetiştiriliyor.

        Türkiye'nin deprem açısından riskli illeri arasında yer alan kentte olası afet ya da acil durumlarda arama kurtarma ve yardım faaliyetlerinde görev alacak gönüllü desteğinin artırılması hedefleniyor.

        AFAD İl Müdürlüğünce gönüllülerin donanımlı hale gelmesi amacıyla çeşitli periyotlarla eğitim programları düzenleniyor.

        Gönüllere deprem, heyelan, kaya düşmesi, sel, su taşkını, çığ düşmesi gibi olası acil durumlarda hayat kurtarmaları için teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor.

        Arama kurtarma, ilk yardım, olay yönetimi ve koordinasyonu, çadır kurulumu, psikososyal destek gibi konularda gerekli donanıma kavuşan gönüllüler, sahada gerçekleştirdikleri tatbikatlarla da deneyim kazanıyor.

        - Kırsaldaki vakalara müdahalede öncü ekip olacaklar

        AFAD İl Müdürlüğü'nde görevli arama kurtarma teknisyeni Mehmet Ay, AA muhabirine, bu yıl içerisinde gönüllülerden oluşan iki gruba arama kurtarma eğitimi verdiklerini söyledi.

        Gönüllü sayısının 413'e yükseldiğini bildiren Ay, "Birinci derece deprem bölgesinde yaşıyoruz. Amacımız, bizler afetzedenin, kazazedenin bulunduğu bölgeye gidene kadar orada bulunan eğitim almış vatandaşların görev alabilmesini sağlayabilmek. Örneğin, mantar toplamak isterken kayalıklardan düşen vatandaşlarımız oluyor. Bu alanlar kırsalda olduğundan ulaşmamız biraz zor oluyor. Bu nedenle eğitim alan gönüllülerimiz daha hızlı şekilde onlara yardımcı olabilecek." dedi.

        - "Halkımıza yardımcı olabilmek için elimizden geleni yapacağız"

        Eğitime katılan gönüllülerden İlknur Yıldırım, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde ailesinden 4 kişinin enkaz altında kaldığını, dedesinin vefat ettiğini belirtti.

        Bunun kendisini çok etkilediğini ifade eden Yıldırım, "Malatya'da ailem depremde enkaz altındayken elim kolum bağlı oturmak beni çok üzdü. İnsanlara fayda sağlamak için eğitime katılmak istedim. Hem psikososyal destek hem de arazide uygulamalı eğitimler aldık. Allah afet vermesin, inşallah böyle bir durum yaşamayız ama olursa da elimizden gelen desteği sunmak istiyoruz. Bunun için de bundan sonra düzenlenecek eğitimlere katılmayı düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

        Bingöl Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Çisem Akdil de online eğitimleri tamamladıktan sonra yüz yüze eğitimlere geçtiğini anlattı.

        Doğadaki eğitimleri de tamamladıklarını bildiren Akdil, eğitimin verimli ve dolu dolu geçtiğini ifade etti.

        Akdil, "Bölgemiz yoğun olarak depremlerle yüzleşen bir bölge. Halkımıza ve depremzedelere yardımcı olabilmek için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

        Psikolog Uygar Keskin ise eğitimin son derece verimli geçtiğini belirterek, acil durumlarda yapılması gerekenlerle ilgili bilgilendirildiklerini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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