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        Bingöl'de otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 18:30 Güncelleme: 07.05.2025 - 18:30
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        Bingöl'de otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
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        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

        Şemsettin T. idaresindeki 34 ZN 4770 plakalı otomobil, Ahmet Gökdemir yönetimindeki 12 AU 924 plakalı kamyonet ile Bingöl-Erzurum kara yolu Mezarlık mevkisinde çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile kamyonetteki Ramazan P., Medin A. ve Nevzat B. ile otomobildeki Sema T. ve Musa T. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ambulanslarla Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralılardan Medin A'nın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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