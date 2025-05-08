Vangölü Ekspresi'nin güzergahı fotoğraf meraklılarına kartpostallık kareler sunuyor

RIDVAN KORKULUTAŞ/SUAT ÖZTÜRK - Ankara-Tatvan seferini yapan Vangölü Ekspresi'nin ilkbaharda doğadaki seyri, fotoğraf meraklılarına eşsiz kareler sunuyor.

Ankara, Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Malatya, Elazığ, Bingöl ve Muş güzergahlarından geçerek Bitlis'in Tatvan ilçesine ulaşan, 60 duraktan oluşan 1315 kilometre yol kateden tren, 7 yıl önce başladığı seferini sürdürüyor.

Ankara'dan Bitlis'e uzanan rota, yolcularına her mevsim ayrı görsel güzellik sunarken doğanın canlandığı ilkbaharda da seyri doyumsuz manzara oluşturuyor.

Yolculara bölgenin doğal güzelliklerini tanımaları için keyifli deneyim sunan Vangölü Ekspresi, geçtiği duraklardan Bingöl ve Elazığ'da AA muhabirleri tarafından havadan görüntülendi.

Dağların yamacından, Murat Nehri'ndeki Aşağı Kaleköy Baraj Gölü ve Fırat Nehri'ndeki Keban Baraj Gölü'nün üzerinde yer alan köprüdeki raylardan geçerken güzel görüntüler oluşturan Vangölü Ekspresi fotoğraf meraklılarının da kadrajına yansıdı.

"Doğanın, bulutların rengi, trenin su üzerindeki köprüden geçmesi, bize fotoğraf açısından eşsiz bir görüntü sundu. Bu anları görüntüledik, çok güzel kareler elde ettik." diyen Bürçün, doğanın her anını değerlendirip kayıt altına almak istediklerini belirtti.

Bürçün, ilkbaharda Bingöl'ün eşsiz doğasını fotoğrafladıklarını, Vangölü Ekspresi'nin doğadaki seyrinin de kendilerine çok güzel kareler sunduğunu anlattı.

Bingöl Fotoğraf Kulübü Başkanı Esra Bürçün, 2015 yılından bu yana aktif olarak fotoğraf çektiğini, kentte bu yıl avukat, polis, öğretmen ve sağlıkçı gibi farklı mesleklerden fotoğraf meraklılarının bulunduğu kulübü kurduklarını söyledi.

- "Şahane bir görüntü var burada"

Bingöl Devlet Hastanesinde hemşire olarak görev yapan kulüp üyesi Eda Orak da 5 yıl önce babasını kaybettikten sonra yaşadığı zorlu süreci atlatmak için fotoğrafla ilgilenmeye başladığını söyledi.

Fotoğraf kursunda verilen eğitimle doğru teknikleri öğrendiğini anlatan Orak, kulüp bünyesinde yeteneğini keşfetme fırsatı bulduğunu belirtti.

Orak, "Fotoğrafçı arkadaşlar edindim, Bingöl'ü keşfettim. Bingöllüyüm ama Bingöl'ün bu kadar güzel olduğunu fotoğrafçılar sayesinde öğrendim. Onlar sayesinde Bingöl'ün güzel yerlerini keşfettim. Buraya daha önce de gelmiştim ama bu köprünün ve Vangölü Ekspresi'nin çekimini yapmamıştım. Bugün hava çok güzel ve şahane bir görüntü var burada. Treni çektik, güzel kareler çıkardık. Mutluyum çektiğim karelerden." diye konuştu.