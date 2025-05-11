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        Bingöl'de dere yatağına devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı

        Bingöl'de otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 11:51 Güncelleme: 11.05.2025 - 11:59
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        Bingöl'de dere yatağına devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı
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        Bingöl'de otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

        Sancak beldesi mevkisinde 64 KP 276 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada otomobildeki 7 kişi yaralandı, yaralılardan 4'ü sıkıştıkları araçtan ekiplerin yardımıyla çıkarıldı.

        Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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