Bingöl'de TÜBİTAK Bilim Fuarı ve Gazze için kermes programı düzenlendi

Bingöl'ün Solhan ilçesindeki Sabiha Bahçıvan Fen Lisesinde TÜBİTAK Bilim Fuarı ve Gazze'ye destek amaçlı kermes programı düzenlendi.

Okulda düzenlenen fuarda öğrencilerin hazırladığı çalışmalar tanıtıldı, kermeste ise ürünlerin satışından elde edilecek gelirin Gazze için bağışlanacağı belirtildi.

Kaymakam Muhammed Çetin, öğrencilerle gurur duyduklarını belirterek, "Gazze'deki kardeşlerine yardımcı olma gayretleri, yapmış oldukları kermes ve kermesten elde ettikleri gelirleri oradaki yetimlere bağışlamaları bizim için ayrı bir gurur meselesi Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Okul müdürü Ferzende Açan, Gazze'deki insanlık dramına sessiz kalmamak için fuarın yanı sıra kermes de düzenlediklerini ifade ederek, katkı sunan herkese teşekkür ettiklerini belirtti.

9. sınıf öğrencisi Mina Nur Şimşek, "Öğretmenlerimizle TÜBİTAK projeleri ile kermesimizi birleştirdik. Vicdan ile bilimi birleştirdik. Filistin'deki yetim kardeşlerimize kermesten elde edeceğimiz geliri bağışlayacağız." ifadelerini kullandı.