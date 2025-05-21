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        Bingöl'de TÜBİTAK Bilim Fuarı ve Gazze için kermes programı düzenlendi

        Bingöl'ün Solhan ilçesindeki Sabiha Bahçıvan Fen Lisesinde TÜBİTAK Bilim Fuarı ve Gazze'ye destek amaçlı kermes programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 16:20 Güncelleme: 21.05.2025 - 16:20
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        Bingöl'de TÜBİTAK Bilim Fuarı ve Gazze için kermes programı düzenlendi
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        Bingöl'ün Solhan ilçesindeki Sabiha Bahçıvan Fen Lisesinde TÜBİTAK Bilim Fuarı ve Gazze'ye destek amaçlı kermes programı düzenlendi.

        Okulda düzenlenen fuarda öğrencilerin hazırladığı çalışmalar tanıtıldı, kermeste ise ürünlerin satışından elde edilecek gelirin Gazze için bağışlanacağı belirtildi.

        Kaymakam Muhammed Çetin, öğrencilerle gurur duyduklarını belirterek, "Gazze'deki kardeşlerine yardımcı olma gayretleri, yapmış oldukları kermes ve kermesten elde ettikleri gelirleri oradaki yetimlere bağışlamaları bizim için ayrı bir gurur meselesi Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

        Okul müdürü Ferzende Açan, Gazze'deki insanlık dramına sessiz kalmamak için fuarın yanı sıra kermes de düzenlediklerini ifade ederek, katkı sunan herkese teşekkür ettiklerini belirtti.

        9. sınıf öğrencisi Mina Nur Şimşek, "Öğretmenlerimizle TÜBİTAK projeleri ile kermesimizi birleştirdik. Vicdan ile bilimi birleştirdik. Filistin'deki yetim kardeşlerimize kermesten elde edeceğimiz geliri bağışlayacağız." ifadelerini kullandı.

        Etkinliğe, İl Genel Meclis Başkanı Nihat Doğu, Solhan Belediye Başkanı Abdulhakim Yıldız, kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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