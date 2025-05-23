Bingöl'de hırsızlık zanlısı tutuklandı

Bingöl'de hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, bir ikametin bahçesindeki masa üzerinde duran 100 sterlin ve 2 bin 10 liranın çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Çalışmanın neticesinde olaya ilişkin tespit edilen 1 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Çalınan paralar da bulunarak sahibine teslim edildi.