Bingöl'de hırsızlık zanlısı tutuklandı
Bingöl'de hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Bingöl'de hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, bir ikametin bahçesindeki masa üzerinde duran 100 sterlin ve 2 bin 10 liranın çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.
Çalışmanın neticesinde olaya ilişkin tespit edilen 1 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Çalınan paralar da bulunarak sahibine teslim edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.