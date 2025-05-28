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        Bingöl'de "Sağlıklı çocuk, sağlıklı gelecek" etkinliği düzenlendi

        Bingöl'de "Sağlıklı çocuk, sağlıklı gelecek" etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 16:45 Güncelleme: 28.05.2025 - 17:22
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        Bingöl'de "Sağlıklı çocuk, sağlıklı gelecek" etkinliği düzenlendi
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        Bingöl'de "Sağlıklı çocuk, sağlıklı gelecek" etkinliği gerçekleştirildi.

        İl Sağlık Müdürlüğünce Şehit Mustafa Gündoğdu İlkokulu bahçesinde düzenlenen etkinlikte, ilk yardım eğitimi alan öğrenciler, senaryoya göre rahatsızlanan çocukları müdahalede ettikten sonra ambulansa taşıdı.

        Etkinliğe katılan Vali Ahmet Hamdi Usta da telsizden hasta için anons yaptı.

        Vali Usta, programda yaptığı konuşmada, yeni sağlık politikalarının, sağlığı korumaya odaklı olarak inşa edildiğini belirterek, "Bizim yapmamız gereken asıl iş, insanımızı bilgilendirmek ve bilinçlendirmektir. Bilgilendirme ve bilinçlendirmeye de eğer ilkokul seviyesinde başlayabilirsek sağlık bilinciyle ilgili kalıcı bilgiler oluşturma imkanına da sahip olabiliriz." dedi.

        İl Sağlık Müdürü Samet Tatlı da en temel hedeflerinden birinin sağlıklı nesiller yetişmesine katkı sağlamak ve toplumda sağlık bilincini küçük yaşlardan itibaren oluşturmak olduğunu kaydetti.

        Tatlı, "İlkokul çağındaki öğrencilerimize sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırmak, onların sağlık konularındaki bilgi düzeylerini ve farkındalığını artırmak bizler için son derece önemlidir." ifadelerini kullandı.

        Etkinlikte öğrenciler tarafından halay gösterisi sunuldu ve çuval yarışı yapıldı.

        Programa, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel, AFAD İl Müdürü Atilla Uzun, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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