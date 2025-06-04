Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Karlıova'da uçurtma şenliği düzenlendi

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde Şehit Tarık Aydemir Yatılı Bölge Ortaokulu tarafından geleneksel 2. uçurtma şenliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 13:52 Güncelleme: 04.06.2025 - 13:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karlıova'da uçurtma şenliği düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde Şehit Tarık Aydemir Yatılı Bölge Ortaokulu tarafından geleneksel 2. uçurtma şenliği düzenlendi.

        Kale Göleti mevkisinde gerçekleştirilen şenliğe katılanlar uçurtma uçurdu, müzik eşliğinde halay çekti.

        Şenliğe İlçe Milli Eğitim Müdürü Kenan Halitoğlu da katıldı.

        Etkinlikte öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.

        Şenlikte eğlenceli zaman geçiren öğrenciler okul müdürü Sedat Hacıoğlu ve öğretmenlerine teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        10. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
        10. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
        Genç anne ile küçük oğlu yürekleri yaktı!
        Genç anne ile küçük oğlu yürekleri yaktı!
        Okul servisinde cinsel istismar! Şoför tutuklandı!
        Okul servisinde cinsel istismar! Şoför tutuklandı!
        Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Devin Özek!
        Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Devin Özek!
        2.5 + milyon TL'ye şımardı
        2.5 + milyon TL'ye şımardı
        Ayrılık ve transfer açıklaması!
        Ayrılık ve transfer açıklaması!
        İnşaat ustalarına e-Devlet takibi geliyor
        İnşaat ustalarına e-Devlet takibi geliyor
        Görevinden ayrılan Musk'tan Trump'a sert tepki
        Görevinden ayrılan Musk'tan Trump'a sert tepki
        Ünlü oyuncu tanınmaz halde
        Ünlü oyuncu tanınmaz halde
        Hollanda'da koalisyon dağıldı
        Hollanda'da koalisyon dağıldı
        Dilenciden çıkan parayı 4 zabıta saydı! İşte günlük hasılat!
        Dilenciden çıkan parayı 4 zabıta saydı! İşte günlük hasılat!
        Genç bisikletçi Mustafa Ayyorkun hayatını kaybetti
        Genç bisikletçi Mustafa Ayyorkun hayatını kaybetti
        Avcılar Belediye Başkanı'nın ifadesi ortaya çıktı
        Avcılar Belediye Başkanı'nın ifadesi ortaya çıktı
        Bir çocuk babasıydı... Trafik tartışması kanlı bitti!
        Bir çocuk babasıydı... Trafik tartışması kanlı bitti!
        Galatasaray'dan yerli transfer harekatı!
        Galatasaray'dan yerli transfer harekatı!
        İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı
        İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı
        Bakan Ersoy duyurdu... Gordion Antik Kenti'nde yeni keşif
        Bakan Ersoy duyurdu... Gordion Antik Kenti'nde yeni keşif
        Kahve yaşlanmayı yavaşlatıyor mu?
        Kahve yaşlanmayı yavaşlatıyor mu?
        Yunanistan Ligi'nde ortalık karıştı: Tutuklanacak haberleri asparagas!
        Yunanistan Ligi'nde ortalık karıştı: Tutuklanacak haberleri asparagas!
        Filenin Sultanları galibiyetle başladı
        Filenin Sultanları galibiyetle başladı

        Benzer Haberler

        Bingöl'de 1,3 tonluk 'Şampiyon', alıcısını bekliyor
        Bingöl'de 1,3 tonluk 'Şampiyon', alıcısını bekliyor
        Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutu...
        Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutu...
        Bingöl'de hafif ticari araç ile kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
        Bingöl'de hafif ticari araç ile kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
        Bingöl'de kamyonla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü öldü
        Bingöl'de kamyonla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü öldü
        Karlıova'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Karlıova'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Bingöl'de öksüz kalan kurt yavrusu iyileştikten sonra kardeşleriyle buluşac...
        Bingöl'de öksüz kalan kurt yavrusu iyileştikten sonra kardeşleriyle buluşac...