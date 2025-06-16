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        Bingöl'de hafif ticari araçta 14 düzensiz göçmen yakalandı

        Bingöl'de yasa dışı yollarla yurda giren 14 düzensiz göçmen yakalandı, araç sürücüsü ve organizatör tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 19:21 Güncelleme: 16.06.2025 - 19:21
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        Bingöl'de hafif ticari araçta 14 düzensiz göçmen yakalandı
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        Bingöl'de yasa dışı yollarla yurda giren 14 düzensiz göçmen yakalandı, araç sürücüsü ve organizatör tutuklandı.

        Vali Ahmet Hamdi Usta, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Ekinyolu Yol Kontrol Noktası'nda E.U.E. idaresindeki hafif ticari aracı durdurduğunu belirtti.

        Araçta yapılan kontrolde yurda yasa dışı giren 14 Afganistan uyruklunun bulunduğunu aktaran Usta, Cumhuriyet savcısının talimatıyla "Göçmen Kaçakçılığı"' suçundan araç sürücü E.U.E. ile organizatör C.M.K'nin gözaltına alındığını belirtti.

        Vali Usta, şüphelilerin çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandığını bildirdi.

        Usta, "Afganistan uyruklu 14 kişi ise sınır dışı edilmek üzere Van Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilmiştir. Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve operasyonu gerçekleştiren jandarma teşkilatımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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