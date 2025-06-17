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        Karlıova'da öğrencilerden yıl sonu resim sergisi

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde öğrenciler tarafından yıl boyunca yapılan resimlerden oluşan sergi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 12:43 Güncelleme: 17.06.2025 - 12:44
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        Karlıova'da öğrencilerden yıl sonu resim sergisi
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        Bingöl'ün Karlıova ilçesinde öğrenciler tarafından yıl boyunca yapılan resimlerden oluşan sergi açıldı.

        Taşlıçay Ortaokulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Muhammet Ali Çelik rehberliğinde öğrenciler tarafından yıl boyunca yaklaşık 80 eser yapıldı.

        Resimler okul bahçesinde açılan sergiyle beğeniye sunuldu.

        Sergiyi gezen İlçe Milli Eğitim Müdürü Kenan Halitoğlu, okul müdürleri ve katılımcılar eserleri inceledi.

        Halitoğlu, yapılan çalışmadan öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.

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        Galeri

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