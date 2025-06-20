Bingöl'de polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen trafik uygulaması esnasında bir motosiklet sürücüsünün, kendisinin ve vatandaşların güvenliğini tehlikeye attığı belirlendi.

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