Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bingöl Haberleri

        Karlıova Kaymakamı Tufan Bağır Gilan'dan "veda" mesajı

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinden Van'ın İpekyolu ilçesine atanan Kaymakam Tufan Bağır Gilan, "veda" mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 17:04 Güncelleme: 22.06.2025 - 17:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karlıova Kaymakamı Tufan Bağır Gilan'dan "veda" mesajı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bingöl'ün Karlıova ilçesinden Van'ın İpekyolu ilçesine atanan Kaymakam Tufan Bağır Gilan, "veda" mesajı yayımladı.

        Kaymakam Gilan, mesajında, üç yıldır büyük bir onurla icra ettiği Karlıova Kaymakamlığı görevinin sona erdiğini belirterek, "Bu 3 yıllık süre zarfında, gerek kurumsal gerekse sosyal alanlardaki görevlerimizi çalışma arkadaşlarımızla birlikte mesai mefhumu gözetmeksizin en üst seviyede icra etmeye çalıştık. Bu sebeple çalışma arkadaşlarıma teşekkürü bir borç biliyorum." ifadelerini kullandı.

        Görev süresi boyuncu "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" ülküsünü düstur edinerek tüm talep ve şikayetleri ilk ağızdan dinleyip Karlıova hemşehrileriyle en sıcak bağı kurmaya çalıştığını anlatan Gilan, şunları kaydetti:

        "Sevinçlerinizle sevindik, dertlerinizle dertlenip çözüm aradık, elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalıştık. Bu sebeple hepinizden haklarınızı helal etmenizi temenni ediyor. Zerreyi miskal hakkım geçtiyse helal ediyorum. Kıymetli tecrübeler edindiğim, çok değerli dostlar biriktirdiğim ve güneşin en güzel doğduğu yer olan Karlıova'mıza veda ederken tüm vatandaşlarımızı saygı, muhabbet ve şimdiden özlemle selamlıyorum. Allah'a ısmarladık Karlıova."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fatih Altaylı tutuklandı
        Fatih Altaylı tutuklandı
        Pentagon: İran'ın nükleer programı yok oldu
        Pentagon: İran'ın nükleer programı yok oldu
        İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den açıklamalar
        İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den açıklamalar
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        ABD, İran’daki 3 nükleer tesisi vurdu
        ABD, İran’daki 3 nükleer tesisi vurdu
        İsrail'deki yıkım görüntülendi
        İsrail'deki yıkım görüntülendi
        ABD'nin İran'a saldırısına ilişkin neler biliniyor?
        ABD'nin İran'a saldırısına ilişkin neler biliniyor?
        ABD'nin saldırıları sonrası petrol fiyatları ne kadar yükselir?
        ABD'nin saldırıları sonrası petrol fiyatları ne kadar yükselir?
        Yaz şimdi başlıyor! Sıcaklıklar 9 dereceye kadar artıyor!
        Yaz şimdi başlıyor! Sıcaklıklar 9 dereceye kadar artıyor!
        Bakan Uraloğlu’ndan İBB operasyonlarına ilişkin açıklama
        Bakan Uraloğlu’ndan İBB operasyonlarına ilişkin açıklama
        Bir yıl önce taksiciyi katlettiği tarihte öldürüldü!
        Bir yıl önce taksiciyi katlettiği tarihte öldürüldü!
        Arda Güler'den ayrılık sorusuna yanıt!
        Arda Güler'den ayrılık sorusuna yanıt!
        "Bitti" demeden bitmez
        "Bitti" demeden bitmez
        Gece yarısı mağaza açtırdı
        Gece yarısı mağaza açtırdı
        Edebi sopa!
        Edebi sopa!
        Kene vakaları arttı! Çocukları nasıl etkiliyor?
        Kene vakaları arttı! Çocukları nasıl etkiliyor?
        Ayakkabıların tarihi bu mağaraya dayanıyor
        Ayakkabıların tarihi bu mağaraya dayanıyor
        Guardiola'dan İlkay açıklaması!
        Guardiola'dan İlkay açıklaması!
        "Shakira'yı keşfedince beni unuttular"
        "Shakira'yı keşfedince beni unuttular"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Karlıova'da çarpışan otomobil ile kamyonette hasar oluştu
        Karlıova'da çarpışan otomobil ile kamyonette hasar oluştu
        Mezarını kazdığı kişinin ertesi gün ölmesinin üzüntüsünü yaşıyor
        Mezarını kazdığı kişinin ertesi gün ölmesinin üzüntüsünü yaşıyor
        Ziyaret için geldiği memleketinde mezarını kazdıran kişi bir gün sonra vefa...
        Ziyaret için geldiği memleketinde mezarını kazdıran kişi bir gün sonra vefa...
        Bingöl'de 57 bin 697 öğrenci karne heyecanı yaşadı
        Bingöl'de 57 bin 697 öğrenci karne heyecanı yaşadı
        'Dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne 39,5 TL ceza
        'Dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne 39,5 TL ceza
        Ziyarete geldiği memleketinde mezarını kazdırdı, 1 gün sonra öldü
        Ziyarete geldiği memleketinde mezarını kazdırdı, 1 gün sonra öldü